В Николаеве полиция ищет мальчика, который не вернулся из школы

В Николаеве полиция разыскивает 10-летнего Юрия Трунина.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Вечером в полицию обратилась местная жительница с сообщением, что исчез ее 10-летний сын. Мальчик утром ушел из дома по улице Баштанской в ​​школу и до сих пор не вернулся. О месте его нахождения ничего не известно.

Приметы: рост 135 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в серо-красную шапку с надписью «Nike», темную куртку с капюшоном, темно-синие брюки, кроссовки, при себе у него был темно-синий рюкзак.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить другую полезную информацию, обратиться в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102.