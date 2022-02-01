На Николаевщине во время пожара погиб мужчина

В селе Бурилово Кривоозерской территориальной общины 4 февраля во время пожара погиб 64-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар случился в частном доме на улице 1 Мая. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание в одной из комнат. Во время проведения разведки в помещении нашли тело погибшего хозяина. Пожар ликвидировали на площади 30 кв.м, предварительная причина его возникновения – нарушение правил безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Напомним, ранее в Николаеве произошел пожар в девятиэтажке в Корабельном районе.