В Николаеве на мать 10-летнего мальчика, который пропадает не в первый раз, составили админпротокол

Вечером 4 января николаевские полицейские разыскали ребенка, который не вернулся домой со школы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Известно, что об исчезновении сына в отделение полиции №2 Николаевского районного управления сообщила жительница Николаева. Мальчик утром пошел в школу, но домой так и не вернулся.

В течение нескольких часов ребенка нашли полицейские следственно-оперативной группы - несовершеннолетний ребенок играл возле дома.

Мальчик был доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и причин, по которым он находился в ночное время суток на улице.

В настоящее время ювенальные полицейские с родителями ребенка проводят превентивную работу. Кроме этого, к административной ответственности будет привлечена мать мальчика за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка по ст.184 КУоАП, что карается наложением штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей.

«Уважаемые родители! Будьте бдительны к своим малолетним детям, а в случае их исчезновения, не медлите – немедленно сообщайте на 102!», - говорится в сообщении.

Отметим, что этот ребенок пропадает не в первый раз . Так, 30 января он днем вышел на улицу и не вернулся домой. Оказалось, что 10-мальчик катался на катке в центе города, не сообща ничего родителям, а после того как стемнело, начал добираться домой пешком. Около 23:00 его вместе с другом разыскали полицейские и вернули домой.