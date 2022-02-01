СПЕЦТЕМА: В Украину направляется первая партия таблеток против Covid-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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10:42 В субботу, 5 февраля, Украина получит первую партию таблеток для лечения коронавируса. Речь идет о поставках препарата «Молнупиравир» производства американской фармацевтической компании Merck.

Об этом сообщает Ua News.

По данным профильного комитета Верховной рады, первая партия будет насчитывать 60 000 курсов препарата «Молнупиравир».

Как известно, «Молнупиравир» – это инновационный противовирусный препарат прямого действия, предотвращающий размножение вируса. Его используют для лечения COVID-19, в первую очередь, в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.

Препарат блокирует фермент, необходимый коронавирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода, и предотвращает его размножение.

«Молнупиравир» выпускается в таблетках, поэтому нет особых требований хранения и их удобно принимать. Их используют для лечения пациентов из групп риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. При этом рекомендуется принимать таблетки с первых дней заражения.

На сегодняшний день нет информации по какой цене его закупает Украина. Но известно, что США покупают «Молнупиравир» по цене 700 долларов за курс.

09:56 За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 268, медработников – 920), сообщили в Минздраве.

76 350 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 918 человек; летальных исходов – 185; выздоровели – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 256 208 человек; выздоровели – 3 669 979 человек; летальных исходов – 101 168 проведено ПЦР-тестирование – 18 496 292.

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.