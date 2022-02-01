В Врадиевке горел частный дом – хозяйку забрала «скорая» с ожогами и отравлением

В ночь на субботу, 5 февраля, в поселке Врадиевка Николаевской области в частном доме произошел пожар, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На спецлинию 101 поступил звонок о том, что горит частный жилой дом по улице Невского в поселке Врадиевка Первомайского района.

По вызову прибыли пожарные 13-й государственной пожарно-спасательной части. Выяснилось, что до их прибытия мужчина и женщина вышли из дома. Хозяйка получила ожоги 1-2 степени и отравление угарным газом. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сейчас ее состояние улучшилось.

В 01:06 пожар локализовали в 02:09 ликвидировали на площади 45 квадратных метров, его причина устанавливается.

К тушению привлекался один спецавтомобиль и четыре пожарных, работала бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Напомним, как николаевские спасатели вынесли из горящей квартиры пенсионера – его забрала «скорая» с ожогами и отравлением.