За сутки на Николаевщине выявили 817 новых случаев COVID-19

На 5 февраля в Николаевской области выявлено 817 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 5 февраля из всех 126 539 (+817) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 74 324 (+200);

– Первомайск – 7 941 (+138);

– Южноукраинск – 4 164 (+74);

– Вознесенск – 2 802 (+7);

– Очаков – 2264 (+92;

– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 192 (+15) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 98, всего – 114 883.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 414, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 5 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 877 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 84 больных; - городская больница №3 Николаева – 83 больных и 34 человека с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 125 больных и 2 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 108 больных и 15 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 40 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 37 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 51 больной; - Очаковская многопрофильная больница – 43 больных и 3 человека с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 11 больных и 1 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 18 больных и 3 человека с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 13 больных и 2 человека с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 30 больных и 5 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 58 больных и 7 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 16 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 50 больных и 19 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 8 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 5 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 741,58 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 32,91% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2165,22 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 79,78 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 21,53% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +65,74% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 5 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,83%.