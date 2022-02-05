В Николаеве из-за неосторожного обращения с огнем горела заброшенная хозпостройка

В Ингульском районе Николаева в пятницу, 4 февраля, горела хозяйственная постройка.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:23 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания по улице Южной.

По вызову прибыли отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит старое заброшенное хозяйственное здание. В 15:40 пожар локализовали, в 15:57 ликвидировали на площади 50 квадратных метров, его повлекло за собой неосторожное обращение с огнем не установленного лица.

К тушению привлекались две единицы спецтехники и восемь пожарных.

Напомним, как на Николаевщине во время пожара хозпостройки мужчина получил ожоги лица и пальцев рук. Тогда спасателям удалось уберечь от огня жилой дом.