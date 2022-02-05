В Николаеве на Космонавтов Mazda после столкновения с Nissan вылетела с дороги и «снесла» ограждение

В Николаеве в субботу, 5 февраля, на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей Nissan и Mazda.

На месте аварии побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел на пересечении улиц Космонавтов и 12-й Продольной. Из-за столкновения кроссовер Mazda вылетел с дороги и снес металлическое ограждение.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по предварительной информации, автомобиль Mazda двигался по улице Космонавтов со стороны площади Победы и при повороте налево, на улицу 12-ю Продольную, не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал по Космонавтов со стороны Херсонского шоссе.

За рулем автомобиля Nissan была девушка на последних месяцах беременности, ее госпитализировали для обследования.

Напомним, как в Николаеве ночью водитель Renault снес ограду на Центральном проспекте и врезался в дерево.