В Перу разбился самолет - погибли семь человек

В пятницу, 4 февраля, в Перу разбился самолет с пятью туристами и двумя членами экипажа. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство транспорта Перу.

Одномоторный самолет Cessna 207, принадлежащий туристической компании Aerosantos, упал вскоре после взлета из небольшого аэропорта Мария Райхе в Наске около полудня.

Как сообщает управление гражданской обороны Наски, на борту самолета находились трое туристов из Нидерландов и двое – из Чили, а также двое членов экипажа. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

По предварительным данным, самолет упал обочину дороги, после чего воздушное судно взорвалось и сгорело.

Напомним, что ранее в Австралии легкомоторный самолет упал в воду, в результате чего погибли четыре человека, в том числе дети.