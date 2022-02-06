«Ковёр» из туш: У берегов Франции нидерландский траулер выбросил более 100 тысяч мертвых рыб

Нидерландский траулер FV Margiris – второе по величине рыболовное судно в мире – выбросило более 100 тысяч мертвых рыб в Атлантический океан у берегов Франции. Экозащитники заметили «ковер» из туш.

Об этом сообщает Reuters, передает « Громадське».

Выброс рыб первыми заметили экологи из французской группы Sea Shepherd. Они опубликовали фото, на которых изображено, как поверхность океана покрыта плотным слоем путасу. Эту рыбу используют для массового производства рыбных палочек, рыбьего жира и муки.

Экологи отметили, что не считают инцидент случайным. По мнению организации, из траулера специально выбросили рыбу, которую не хотели перерабатывать, такая практика называется сбросом улова и запрещена в ЕС.

Такие траулеры, как Margiris, используют сетки длиной более километра и обрабатывают рыбу на борту. По оценкам экологов, траулер незаконно сбросил более 100 тысяч рыб.

Группа рыбной промышленности PFA, представляющая владельца судна, заявила, что у траулера разорвалась сетка и из-за этого в океан выпали рыбины. Представитель судна назвал такой выброс «очень редким случаем».

Министр морского флота Франции Анник Жирарден назвала изображение погибшей рыбы «шокирующими». Она заявила, что обратилась в Национальное управление рыболовства с просьбой расследовать аварию.

Данные о трафике на сайте marinetraffic 4 февраля показали, что судно, принадлежащее голландской компании Parleviliet&Van der Plas и ходит под флагом Литвы, все еще занималось рыболовством у берегов Франции.

Напомним, как на Виннитчине обнаружили более 100 мертвых лебедей на арендованном пруду.