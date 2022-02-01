На Николаевщине водитель Mazda сбил пешехода – пострадавший скончался в «скорой»

В Николаевской области в субботу, 5 февраля, после наезда автомобиля от полученных травм умер 42-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

24-летний водитель Mazda-6 совершил наезд на 42-летнего мужчину около 18:10 на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», в пределах села Зеленое.

В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался в «скорой».

Следователи квалифицировали событие по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.