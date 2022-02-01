На Николаевщине водитель Mazda сбил пешехода – пострадавший скончался в «скорой»

В Николаевской области в субботу, 5 февраля, после наезда автомобиля от полученных травм умер 42-летний мужчина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
24-летний водитель Mazda-6 совершил наезд на 42-летнего мужчину около 18:10 на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», в пределах села Зеленое.
В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался в «скорой».
Следователи квалифицировали событие по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
«Полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 093 714 4520 или 102», – обратились в полиции.