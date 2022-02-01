Полицейский «фантом» попал в первое ДТП – его «притер» Lexus

В субботу около 09:00, 5 февраля, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем.

«В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль «фантом» получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу. В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 («Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств») КУоАП, – сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Также Белошицкий подчеркнул, что «фантомы» — это не какие-нибудь неуязвимые космические капсулы.

«Это обычные автомобили со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность у них на это больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации», – акцентировал внимание руководитель патрульной полиции.

По словам Белошицкого, по состоянию на 5 февраля вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, которые «фантомы» зафиксировали в автоматическом режиме.

Напомним, что первые четыре автомобиля-«фантома» были переданы в полиции в декабре 2021 года. Также сообщалось, что за день полицейские «Фантомы» зафиксировали почти одну тысячу нарушений ПДД.