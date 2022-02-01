В Николаеве мужчина угодил под колеса Skoda

В Николаеве 5 февраля около 18:00 в районе остановки общественного транспорта по проспекту Героев Украины 67-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на мужчину, переходящего проезжую часть дороги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В результате аварии пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Полицейские устанавливают обстоятельства автоаварии.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 380 93 788 4643 или 102», – обратились в полиции.

Напомним, что в Николаевской области возле села Зеленое 5 февраля после наезда автомобиля Mazda-6 от полученных травм умер 42-летний мужчина.