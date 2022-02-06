СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали почти 28 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших почт ив пять раз меньше

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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09:50 За сутки 5 февраля в Украине обнаружили 27,8 тыс. новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 109 украинцев, сообщает Минздрав.

За сутки был зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни, из них детей – 2 597, медработников – 431.

Больше всего новых случаев на Одесщине (2788), в Киеве (2298) и в Хмельницкой области (2070).

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 219 человек, летальных исходов – 109, в то же время выздоровели 6 089 человек.

Украина по уровню смертности занимает 12 место в мире и 5 в Европе.

34305 человек вакцинированы за сутки, из них 10182 получили первую дозу, 14188 прошли полный курс вакцинации. 9729 были привиты бустерной дозой вакцины, 206 - дополнительной.