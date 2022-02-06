СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали почти 28 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших почт ив пять раз меньше

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06.02.2022 09:50

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется:

09:50 За сутки 5 февраля в Украине обнаружили 27,8 тыс. новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 109 украинцев, сообщает Минздрав.

За сутки был зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни, из них детей – 2 597, медработников – 431.

Больше всего новых случаев на Одесщине (2788), в Киеве (2298) и в Хмельницкой области (2070).

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 219 человек, летальных исходов – 109, в то же время выздоровели 6 089 человек.

Украина по уровню смертности занимает 12 место в мире и 5 в Европе.

34305 человек вакцинированы за сутки, из них 10182 получили первую дозу, 14188 прошли полный курс вакцинации. 9729 были привиты бустерной дозой вакцины, 206 - дополнительной.

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4284059

27851

101277

109

3676068

6089

506714

1330,5

м. Київ

381269

2298

8587

18

340865

292

31817

1073,1

Вінницька

138825

613

3394

5

114005

312

21426

1391,9

Волинська

116492

462

2278

1

103041

23

11173

1084,6

Дніпропетровська

267180

1289

9199

1

237495

35

20486

647,5

Донецька

190298

1032

5357

1

167299

305

17642

939,4

Житомирська

171718

1773

3392

7

141415

418

26911

2235,8

Закарпатська

103157

523

2596

5

87094

59

13467

1075,0

Запорізька

194070

438

5605

13

178860

71

9605

571,8

Івано-Франківська

171190

1201

3313

3

133552

433

34325

2514,0

Київська

206623

704

4861

2

185829

282

15933

894,2

Кіровоградська

37900

326

1662

2

32193

70

4045

435,8

Луганська

69238

318

2292

0

58742

176

8204

1220,2

Львівська

277920

1572

6282

4

218105

203

53533

2135,6

Миколаївська

127550

1011

3417

3

115209

326

8924

799,9

Одеська

280557

2788

5769

2

233697

181

41091

1731,1

Полтавська

158559

486

3989

5

141466

0

13104

948,6

Рівненська

153934

1291

2416

4

131097

359

20421

1773,8

Сумська

162478

1612

3033

1

135106

476

24339

2289,6

Тернопільська

134000

1145

2268

3

109960

276

21772

2101,8

Харківська

277593

1897

6641

10

239955

705

30997

1169,9

Херсонська

90505

797

2788

3

77404

233

10313

1007,3

Хмельницька

178675

2070

3532

4

149395

517

25748

2058,5

Черкаська

144128

583

2812

4

130115

211

11201

943,8

Чернівецька

140255

777

3173

8

118227

124

18855

2095,6

Чернігівська

109945

845

2621

0

95942

2

11382

1154,1
    Фотофакт