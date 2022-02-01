В Николаевской области зафиксировали 1011 новых случаев COVID-19

По состоянию на воскресенье, 6 февраля, в Николаевской области обнаружено 1011 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.

По состоянию на 6 февраля из всех 127 550 (+1011) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 75010 (+686);

г. Первомайск – 8018 (+77);

г. Южноукраинск – 4207 (+43);

г. Вознесенск – 2839 (+37);

г. Очаков – 2270 (+6).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 162 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 326 , всего – 115209.

Умерло от последствий COVID-19 – 3417, за сутки – 3 .

Загруженность кроватей в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,39%.