В Николаевской области зафиксировали 1011 новых случаев COVID-19

По состоянию на воскресенье, 6 февраля, в Николаевской области обнаружено 1011 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.
По состоянию на 6 февраля из всех 127 550 (+1011) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
г. Николаев – 75010 (+686);
г. Первомайск – 8018 (+77);
г. Южноукраинск – 4207 (+43);
г. Вознесенск – 2839 (+37);
г. Очаков – 2270 (+6).
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 162 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 326 , всего – 115209.
Умерло от последствий COVID-19 – 3417, за сутки – 3 .
Загруженность кроватей в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,39%.