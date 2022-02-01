В Николаеве ночью двое парней оставили на входе в магазин бетонный блок

2 февраля ночью в Николаеве двое парней принесли бетонный блок и оставили его на входе в магазин спортивной обуви Hypesneakershop, расположенный на проспекте Центральном, 94/1.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту.

В редакцию прислали видео и фотографии инцидента. Камера наблюдения зафиксировала, как двое молодых людей тащат бетонный блок, бросают его неподалеку от магазина, после чего подходят к входу в магазин. Далее они возвращаются за блоком, подносят его к ступенькам и ставят вплотную к первой ступеньке, и уходят.

Что стало причиной такого поступка, неизвестно.

Напомним, ранее у магазина пивоварни «Дрофа», расположенного на улице Спасской в Николаеве неизвестные установили большой бетонный блок. Рассказал об этом мэр Александр Сенкевич, который намекнул, что это дело рук городской власти.

Причиной этому стало спор из-за елей, которым спилили верхушки перед открытием магазина пивоварни на проспекте Центральном.

Однако позже стало известно, что владелец магазина Южная Степная пивоварня «Дрофа» дважды обращался в Департамент ЖКХ Николаевского горсовета относительно сноса и пересадки или замены елей по проспекту Центральному, верхушки которых были обрезаны, но получил отказ от ДЖКХ.