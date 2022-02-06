В Марокко пять дней продолжалась масштабная операция по спасению упавшего в колодец 5-летнего мальчика, но, к сожалению, он не выжил

В Марокко завершилась масштабная операция по спасению 5-летнего мальчика Райана, провалившегося в колодец. Вечером в субботу, 5 февраля, группе спасателей удалось вытащить ребенка, но он погиб.
Об этом пишет УНИАН.
Ребенок провалился в колодец 1 февраля, когда играл рядом. По словам отца, он несколько часов сам искал сына, пока не понял, что тот оказался под землей.
Спасательная операция началась вечером во вторник и транслировалась в прямом эфире. За ней следила вся страна. Множество людей выражали поддержку в социальных сетях, запустив хештег #SaveRayan.
Колодец, в который упал мальчик, очень узкий. Райан застрял на глубине 28 метров, где проем сужается еще сильнее. Так как почва в том районе каменисто-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие и стали рыть параллельный тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку.
В четверг с помощью веревки на дно колодца удалось опустить кислород и воду.
- Я смог поговорить с ребенком, я спросил, слышит ли он меня. Он ответил. Я подождал около минуты и увидел, что он воспользовался кислородом, - рассказывал волонтер Красного Креста и Полумесяца Имад Фахми.
Спасатели также опустили на дно камеру, чтобы наблюдать за Райаном. Было видно, что он в сознании, но получил травмы головы.
В пятницу вечером бригада спасателей и волонтеров заявила, что ей остается пройти три метра, а в субботу днем - меньше метра.
За несколько часов до того, как вытащить мальчика, в колодец спустили кислородную маску, еду и воду. Неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.
В конце концов в субботу вечером местное телевидение показало кадры, на которых спасатели выносили из вырытого ими тоннеля ребенка, завернутого в желтое одеяло.
🚨#BREAKING #ALERTE - Le petit #Rayan est enfin libre… ❤️— Croc 🍥 (@CrocLeReporteur) February 5, 2022
Cependant certain disent qu’il serait mort …😢
Espérons qu’il se trompent …🙏#Marocco #Maroc pic.twitter.com/kwGhHzueik
Гибель мальчика подтвердил король Марокко Мохаммед VI.
Unfortunately Rayan passed away— Majd khalaf (@majdkhalaf1993) February 5, 2022
RIP little hero #SaveRayan #إنقاذ_الطفل pic.twitter.com/h04Z5WCw6g
Напомним, как в 2020 году на индонезийском острове Бали нашли британца, который сломал ногу после падения в колодец глубиной 4 метра, убегая от собаки. Он провёл там шесть дней.