В результате ДТП вблизи Новой Одессы погиб мужчина и травмировались малолетние дети

В воскресенье утром, 6 февраля, вблизи города Новая Одесса произошло ДТП с участием автомобиля Hyndai Getz, водитель которого допустила выезд за пределы дороги и автомобиль столкнулся с деревом.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщения о том, что за пределами города Новая Одесса Николаевского района на трассе Т 1510 произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило на спецлинию 101 в 09:17. 23-летняя водитель Hyndai совершила съезд с дороги, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом.

На место прибыли отделение 21-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Установлено, что в результате ДТП пострадали четыре человека, из которых двое несовершеннолетних детей 2018 и 2022 г.р.

«С помощью спецоборудования спасатели деблокировали 34-летнего пассажира и передали в карету скорой медицинской помощи. От полученных травм он скончался в больнице. Состояние других пострадавших (водитель и двое детей, - ПН) сейчас оценивают врачи», - добавили в ведомстве.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

«Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют причины автоаварии. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 063-426-23-32 или 102 », - сообщили в полиции .

Напомним, в Николаевской области в субботу, 5 февраля, после наезда автомобиля от полученных травм умер 42-летний мужчина.