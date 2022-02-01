В Николаевской области ВАЗ после столкновения с электроопорой разорвало пополам – травмировались четверо молодых людей

В воскресенье, 6 февраля, около 1:30 ночи 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь по улице Первомайской в селе Степковка (Первомайский район), по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонной электрической опорой.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и трое его пассажиров, 19-ти и 23-х лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.