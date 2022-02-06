В ночь на воскресенье, 6 февраля, во Львове сгорело здание на территории музея под открытым небом народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Указано, что информация о пожаре была получена в 02:14 ночи. Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном доме, которое не является памятником архитектуры.

Как говорится в сообщении, в 03:27 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено здание на площади 600 кв. м.

К тушению огня привлекалось 22 человека и пять единиц техники ГСЧС.

Издание «Соцпортал» пишет, что музей под открытым небом «Шевченковский гай» воспроизводит шесть «сёл» XVIII-XIX вв. с аутентичными домами, кузнецами, храмами.

«Каждый архитектурный комплекс представляет определённый регион. Здесь можно побывать в давней Гуцульщине, Буковине, Лемкивщине, Закарпатье. Склоны Чернечей горы, которую украшает этот музей – любимое место львовян в традиционные праздники. Днём здесь проводят мастер-классы по древним ремёслам, а ночью – сюжетные квесты», - отметили в издании.

Напомним, вечером 3 сентября в костеле Святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Ее удалось потушить, но полностью сгорел орган. Основной версией пожара в костеле Святого Николая назвали замыкание электропроводки. В Минкульте уверяют, что все восстановят.

Представители украинского бизнеса всего за сутки собрали 20 миллионов гривен на его ремонт. Сейчас эта сумма выросла. Среди тех, кто предоставил свои средства на восстановление костела, много простых украинцев.

Также известно, правительство поручило Минкульту проработать вопрос возможности передачи костела Святого Николая римско-католической общине.