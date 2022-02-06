За минувшие сутки николаевские спасатели трижды выезжали на тушение пожаров в частном секторе

За прошедшие сутки, 5-6 февраля, в Службу спасения трижды сообщали о пожарах на территории жилого сектора в Николаевской области.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 11.37 сообщили о пожаре хозяйственного сооружения на территории частного домовладения на улице Андрея Балагана города Николаева. Силами спасателей 4-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в 11.49 пожар локализован и в 11.55 ликвидировали на площади 5 кв. м. Вероятная причина возникновения – короткое замыкание электросети.

В 20:40 сообщили о пожаре на улице Андреевской села Большая Солона Вознесенского района. Пожарные 15-й ГПСЧ в 21:18 пожар перекрытия жилого дома локализовали и 21:33 ликвидировали на площади 6 в. м. Вероятной причиной возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

6 февраля в 00:37 сообщили, что произошел пожар двух хозяйственных построек по проспекту Богоявленскому города Николаева. Спасатели 5-й ГПСЧ в 01:05 локализовали ее и в 01:22 ликвидировали на площади 50 кв. м. Вероятная причина возникновения устанавливается.

Всего от ГСЧС работало 20 человек и пять единиц техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, ранее в Николаеве из-за неосторожного обращения с огнем горела заброшенная хозпостройка.