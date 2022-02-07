На Курильских островах произошло извержение вулкана Эбеко.

Соответствующее видео в воскресенье, 6 февраля, появилось в сети, пишет издание «Лига».

Эбеко – это один из самых активных вулканов Курильских островов (всего их на островах насчитывается 68, активных – 37). Эбеко расположен на острове Парамушир Большой Курильской гряды, в северной части хреба Вернадского. Высотак Эбеко – 1156 м. На вершине центрального конуса есть три соприкасающихся друг с другом кратера по 250-350 м диаметром. В кратерах вулкана – горячие озера, термальные источники и сольфатары.

В ноябре 2021-го МЧС РФ по Сахалинской области сообщало о пепловом выбросе на Эбеко на высоту 2,5 км. Тогда шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

Напомним, что 15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана – цунами накрыло архипелаг Тонга. В частности, полярники со станции «Академик Вернадский» увидели в Антарктиде волны высотой 60 сантиметров из-за извержения вулкана в Тонга.