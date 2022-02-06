Возле Вознесенска неизвестные подожгли камыш – огонь распространился на 2 га

В субботу, 5 февраля, на открытой территории вблизи улицы Мариинская города Вознесенск произошел пожар камыша.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О происшествии в Службу спасения сообщили очевидцы в 11:49.

«Спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области локализовали ее в 12:00 и ликвидировали в 12:30 на площади 2 га. Вероятная причина возникновения – поджог со стороны неустановленных лиц», - говорится в сообщении.

От ГСЧС работали три человека и одна единица техники.

Напомним, за прошедшие сутки, 5-6 февраля, в Службу спасения трижды сообщали о пожарах на территории жилого сектора в Николаевской области.