СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине зафиксировали чуть больше 23 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:51 За сутки 6 февраля в Украине зафиксировали 23 378 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает МОЗ.

Среди почти 23,4 тысячи новых больных – 2 242 ребенка и 394 медработника.

2 699 человек были госпитализированы, выздоровели 5 024 человека. Умерли 115 человек.

Вакцинированы за сутки 18626 человек, из которых первой дозой 5741. Полный курс вакцинации прошли 8028 человек. Бустерную дозу получили 4771 человек.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки выявили в Киеве (2266), во Львовской (2122), Одесской (2033), Хмельницкой (1713) и Харьковской (1609) областях.