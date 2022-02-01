«Красиво, но опасно»: спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах

Спасатели показали необычное явление – снежные фонтаны в Карпатах.

Видео опубликовано в Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

Спасатели отметили, что это красивое, но крайне опасное явление, так как снежные фонтаны образуются за счет сильного ветра у снежных карнизов.

Туристов предупредили, что ходить в горы сейчас крайне опасно. По прогнозам синоптиков, в первой половине дня 7 февраля в Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели.

Снежный фонтан – это подъем снега на высоту до 20 метров над зияющими отверстиями крупных ледниковых трещин. Это происходит, когда сильный ветер, вызывающий низовую метель, дует вдоль трещин. При этом воздух быстро перемещается и в верхней части трещины, а в открытых местах с силой выходит наружу и поднимает переносимый метелью снег.

Напомним, как ранее на Закарпатье, на одном из горных перевалов, на дорогу сошли две лавины.