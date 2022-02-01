На одесском полигоне в руках бойца взорвалась страйкбольная граната, которую он приобрел на «Привозе»

В пригороде Одессы участник стрельб получил травму из-за разорвавшейся в его руках страйкбольной гранаты.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях сообщает «Униан».

Отмечается, что в пятницу, 4 февраля, на полигоне Палиево проходили занятия по огневой подготовке. Один из бойцов принес с собой страйкбольную гранату, которую купил в Одессе на рынке «Привоз» в контейнере с салютами.

«Когда отрабатывал броски, он решил кинуть эту свою «гранату» для лучшего эффекта, приближенного к реальности, и выдернув чеку…», - сказано в сообщении.

«Боеприпас» сработал в руке потерпевшего. По словам очевидцев, у пострадавшего разрыв руки, осколками повреждено лицо. Он госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).

Напомним, на николаевском «Ширлане» военнослужащий закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты.