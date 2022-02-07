В Николаевской области за сутки зафиксировали 990 новых случаев COVID-19, два пациента умерло

По состоянию на воскресенье, 7 февраля, в Николаевской области обнаружено 990 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.

По состоянию на 7 февраля из всех 128540 (+990) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 75602 (+592);

г. Первомайск – 8096 (+78);

г. Южноукраинск – 4209 (+2);

г. Вознесенск – 2882 (+43);

г. Очаков – 2270.

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 275 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3214 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 183 , всего – 115392.

Умерло от последствий COVID-19 – 3419, за сутки – 2 .

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 07.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 956 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 77 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 94 больных и 26 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 140 больных и 8 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 114 больных и 14 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 44 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 47 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 13 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 58 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 45 больных и 2 человека с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 13 больных и 1 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 21 больной и 5 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 17 больных и 3 человека с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 33 больных и 4 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 60 больных и 6 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 19 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 53 больных и 30 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 9 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 7 февраля загруженность кроватей в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 37,97 %.