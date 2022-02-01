В Днепропетровской области мужчина ради видео прыгнул в прорубь и не вынырнул

В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области 38-летний мужчина ради видео прыгнул в прорубь на реке Чортомлык, но не смог выплыть и ушел под лед.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своей странице в Facebook .

Спасатели прибыли на место инцидента, который произошел в воскресенье, 5 февраля, и сразу же принялись искать тело мужчины, но найти его так и не смогли. Судя по всему, тело унесло течение реки.

Позже к поиску тела привлекли водолазов «Городской аварийно-спасательной службы на воде».

Тело погибшего мужчины удалось найти только 6 февраля. Его вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.

Как сообщает местный сайт «Наше місто», по словам очевидцев, мужчина хотел снять видео, как он ныряет в прорубь. Что стало причиной трагедии, на данный момент неизвестно.

Спасатели призывают украинцев ценить свою жизнь и не выходить на лед.

Напомним, как в пригороде Николаева мужчина провалился под лед на реке Ингул – с переохлаждением и порезами от льда его достали спасатели