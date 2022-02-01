Во Львовской области автомобиль слетел с моста в реку - водитель погиб

Утром в понедельник, 7 февраля, в Червонограде Львовской области легковой автомобиль слетел с моста. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 35-летний житель одного из сел района, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2104 и слетел с моста в реку Солокия.

По факту следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в 2012 году на причале в Николаеве со дна реки подняли автомобиль «Славута», который находился в розыске с 2007 года. В салоне авто были обнаружены тела пропавших без вести парня и девушки.

Аналогичный случай произошел четыре года спустя в Херсоне: в реке обнаружили автомобиль «Daewoo», в салоне которого находились тела мужчины и женщины.

Позже, в сентябре 2021 года, со дна Южного Буга возле Варваровского моста подняли автомобиль «Lexus RX».