В Одессе горел цех общества слепых – из пожара вынесли мужчину, который сам себя изранил ножом

Вечером в воскресенье, 6 февраля, в Одессе горел цех «Украинского общества слепых». Во время ликвидации пожара обнаружили мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

В 17:35 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании на предприятии «Украинского общества слепых». Как выяснилось позже, возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания. Пожар был ликвидирован в 18:09 при помощи 12 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

Во время ликвидации пожара сотрудники спасательной службы спасли пострадавшего мужчину, который находился в кабинете цеха на первом этаже. Кроме того, с третьего этажа здания спасатели также эвакуировали мужчину, он не пострадал.

По данным местного Telegram-канала, у потерпевшего 1977 года рождения, помимо признаков отравления продуктами горения, были обнаружили многочисленные ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Пострадавший находится в состоянии комы.

В свою очередь «Думская» сообщает, что в понедельник 7 февраля в полиции рассказали, что мужчина сам себе нанес ранения.

- В связи с этим вскрывшимся обстоятельством, сейчас полиция решает, как квалифицировать инцидент. Кроме этого, факт самовредительства мужчины вызывает подозрения, что он мог и поджечь дом. Однако эта версия еще не нашла подтверждений, - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве загорелся гараж – спасатели на участке нашли бессознательного мужчину с ожогами.