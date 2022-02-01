В Берлине климатические активисты приклеили себя к асфальту и заблокировали автомагистраль

В Берлине 11 климатических активистов приклеили себя к асфальту главной автомагистрали, вызвав пробки в час пик.

Об этом сообщает «Reuters».

Протестующие требовали принятия закона против пищевых отходов и за сокращение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. Активисты из группы «Последнее поколение» ранее оставляли еду на заброшенной автомагистрали и несколько раз перекрывали дороги на прошлой неделе.

Во время акции 7 февраля заблокировали три въезда на автостраду. Водители выходили из своих машин и оттаскивали активистов с дороги за капюшоны и рюкзаки. В блокаде приняли участие 27 активистов, 11 из которых приклеились к асфальту.

- Правительство не только нарушает международное право, но и совершает преступление против человечества, сознательно двигаясь к тому, чтобы мир стал на 2, 3, 4 градуса жарче, а миллиарды умирали от голода, - сказала активистка Карла Хинрихс.

Напомним, ранее в Стамбуле спецназ применил слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг за права женщин.