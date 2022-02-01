Одна из жертв расстрела нацгвардейцев в Днепре рассказала, что не знала Рябчука и не понимает, зачем он это сделал

22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, получившая тяжелое ранение во время стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре, рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, только запомнила парня в лицо.

Об этом идет речь в репортаже «ТСН».

Журналисты приехали в областную больницу имени Мечникова и пообщались с двумя пострадавшими – Жанной Шаровой и Игорем Семенченко. Оба все еще в реанимации.

Семенченко рассказал, что незадолго до стрельбы Артемий Рябчук читал книгу и выглядел спокойным. Жанна Шарова, в свою очередь, сообщила, что не знала ни имени, ни фамилии Рябчука, запомнила только лицо. Почему он так поступил, девушка не знает.

— Я этого человека вообще не знаю. Я только запомнила его лицо, а так я даже его имени и фамилии не знала. Я очень редко заступала в этот караул, там где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил, - сказала Жанна Шарова.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога.

При этом, сначала Рябчук рассказал поэтапно, как и что совершил, но позже, после того, как люди, вставшие на его сторону, собрали ему деньги на адвоката, неожиданно отказался от своих прежних показаний. Адвокат подозреваемого считает своего подзащитного потерпевшим.