СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили 34,4 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:12 За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955), сообщили в Минздраве.

63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу - 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14973 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 168 человек; летальных исходов – 255; поправилось – 15 193 человека. За все время пандемии в Украине: заболело – 4 341 790 человек; поправилось – 3 696 285 человек; летальных исходов – 101 647 проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: