СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили 34,4 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:12 За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955), сообщили в Минздраве.
63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу - 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14973 человека.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 168 человек; летальных исходов – 255; поправилось – 15 193 человека. За все время пандемии в Украине: заболело – 4 341 790 человек; поправилось – 3 696 285 человек; летальных исходов – 101 647 проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.
С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4341790
|
34353
|
101647
|
255
|
3696285
|
15193
|
543858
|
1428,0
|
м. Київ
|
386397
|
2862
|
8606
|
7
|
342118
|
946
|
35673
|
1203,1
|
Вінницька
|
140100
|
857
|
3401
|
4
|
114693
|
635
|
22006
|
1429,6
|
Волинська
|
118216
|
1138
|
2291
|
10
|
103540
|
297
|
12385
|
1202,2
|
Дніпропетровська
|
270128
|
1960
|
9215
|
15
|
238313
|
576
|
22600
|
714,3
|
Донецька
|
192450
|
1532
|
5380
|
18
|
168027
|
513
|
19043
|
1014,0
|
Житомирська
|
173645
|
739
|
3404
|
7
|
143083
|
1484
|
27158
|
2256,3
|
Закарпатська
|
104414
|
786
|
2604
|
6
|
87387
|
207
|
14423
|
1151,4
|
Запорізька
|
195778
|
1262
|
5645
|
22
|
179007
|
100
|
11126
|
662,3
|
Івано-Франківська
|
172509
|
540
|
3332
|
17
|
136171
|
1713
|
33006
|
2417,4
|
Київська
|
208322
|
1113
|
4870
|
9
|
186426
|
552
|
17026
|
955,5
|
Кіровоградська
|
38441
|
328
|
1671
|
6
|
32320
|
116
|
4450
|
479,4
|
Луганська
|
70213
|
727
|
2300
|
7
|
58937
|
159
|
8976
|
1335,0
|
Львівська
|
282378
|
2336
|
6314
|
19
|
219267
|
1096
|
56797
|
2265,8
|
Миколаївська
|
129402
|
862
|
3425
|
6
|
115667
|
275
|
10310
|
924,1
|
Одеська
|
286511
|
3921
|
5777
|
8
|
233957
|
260
|
46777
|
1970,6
|
Полтавська
|
160317
|
1264
|
4010
|
12
|
142111
|
471
|
14196
|
1027,7
|
Рівненська
|
156903
|
1827
|
2431
|
11
|
132478
|
1231
|
21994
|
1910,4
|
Сумська
|
165057
|
1555
|
3052
|
16
|
136145
|
731
|
25860
|
2432,7
|
Тернопільська
|
136322
|
1415
|
2289
|
14
|
110670
|
460
|
23363
|
2255,4
|
Харківська
|
281224
|
2022
|
6661
|
12
|
241571
|
792
|
32992
|
1245,2
|
Херсонська
|
92171
|
963
|
2792
|
4
|
77820
|
260
|
11559
|
1129,0
|
Хмельницька
|
181598
|
1210
|
3544
|
9
|
150783
|
1038
|
27271
|
2180,3
|
Черкаська
|
145973
|
1169
|
2821
|
6
|
130498
|
260
|
12654
|
1066,2
|
Чернівецька
|
141972
|
968
|
3186
|
5
|
118565
|
291
|
20221
|
2247,4
|
Чернігівська
|
111349
|
997
|
2626
|
5
|
96731
|
730
|
11992
|
1216,0