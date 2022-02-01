СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки обнаружили 34,4 тысячи новых случаев COVID-19

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08.02.2022 08:12

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:12 За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955), сообщили в Минздраве.

63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу - 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14973 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 168 человек; летальных исходов – 255; поправилось – 15 193 человека. За все время пандемии в Украине: заболело – 4 341 790 человек; поправилось – 3 696 285 человек; летальных исходов – 101 647 проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4341790

34353

101647

255

3696285

15193

543858

1428,0

м. Київ

386397

2862

8606

7

342118

946

35673

1203,1

Вінницька

140100

857

3401

4

114693

635

22006

1429,6

Волинська

118216

1138

2291

10

103540

297

12385

1202,2

Дніпропетровська

270128

1960

9215

15

238313

576

22600

714,3

Донецька

192450

1532

5380

18

168027

513

19043

1014,0

Житомирська

173645

739

3404

7

143083

1484

27158

2256,3

Закарпатська

104414

786

2604

6

87387

207

14423

1151,4

Запорізька

195778

1262

5645

22

179007

100

11126

662,3

Івано-Франківська

172509

540

3332

17

136171

1713

33006

2417,4

Київська

208322

1113

4870

9

186426

552

17026

955,5

Кіровоградська

38441

328

1671

6

32320

116

4450

479,4

Луганська

70213

727

2300

7

58937

159

8976

1335,0

Львівська

282378

2336

6314

19

219267

1096

56797

2265,8

Миколаївська

129402

862

3425

6

115667

275

10310

924,1

Одеська

286511

3921

5777

8

233957

260

46777

1970,6

Полтавська

160317

1264

4010

12

142111

471

14196

1027,7

Рівненська

156903

1827

2431

11

132478

1231

21994

1910,4

Сумська

165057

1555

3052

16

136145

731

25860

2432,7

Тернопільська

136322

1415

2289

14

110670

460

23363

2255,4

Харківська

281224

2022

6661

12

241571

792

32992

1245,2

Херсонська

92171

963

2792

4

77820

260

11559

1129,0

Хмельницька

181598

1210

3544

9

150783

1038

27271

2180,3

Черкаська

145973

1169

2821

6

130498

260

12654

1066,2

Чернівецька

141972

968

3186

5

118565

291

20221

2247,4

Чернігівська

111349

997

2626

5

96731

730

11992

1216,0
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