В Николаеве возле «Надежды» легковушка при развороте врезалась в военный автомобиль

В Николаеве во вторник, 8 февраля, на улице Генерала Карпенко возле спорткомплекса «Надежда» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля Geely и военного санитарного автомобиля «Богдан».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, легковой автомобиль двигался по Генерала Карпенко со стороны Мореходной и совершал разворот в районе «Надежды», но не заметил военный транспорт на встречной полосе, в результате чего допустил столкновение.

В результате аварии никто не пострадал, транспортное средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Из-за аварии возникла автомобильная пробка, поскольку легковушка и «Богдан» заняли две полосы движения, однако, по данным гугл-карт, движение на этом участке незначительно затруднено.

Напомним, как на трассе «Николаев-Херсон» военный грузовик «вмял» две легковушки в прицеп тягача.