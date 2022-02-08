За сутки на Николаевщине выявили 862 новых случая COVID-19, шестеро больных умерли

По состоянию на 8 февраля в Николаевской области выявлены 862 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 8 февраля из всех 129 402 (+862) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 75 993 (+391); – Первомайск – 8 138 (+42); – Южноукраинск – 4 408 (+199); – Вознесенск – 2 896 (+14); – Очаков – 2 271 (+1) – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 245 (+31) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 275, всего – 115 667.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3425, в сутки – 6.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 8 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 1022 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 77 больных; - городская больница №3 Николаева – 112 больных и 26 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 153 больных и 12 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 138 больных и 14 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 40 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 59 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 14 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 59 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 47 больных и 2 человека с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 14 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 23 больных и 6 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 20 больных и 2 человека с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 35 больных и 2 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 59 больных и 6 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 20 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 57 больных и 14 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 9 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 8 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 932,74 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 37,94% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2525,34 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 88,61 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,13% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +56,23% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 8 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 39,95%.