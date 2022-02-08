За сутки на Николаевщине выявили 862 новых случая COVID-19, шестеро больных умерли

По состоянию на 8 февраля в Николаевской области выявлены 862 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 8 февраля из всех 129 402 (+862) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 75 993 (+391);
– Первомайск – 8 138 (+42);
– Южноукраинск – 4 408 (+199);
– Вознесенск – 2 896 (+14);
– Очаков – 2 271 (+1)
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 245 (+31) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 275, всего – 115 667.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3425, в сутки – 6.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 8 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 1022 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 77 больных;
- городская больница №3 Николаева – 112 больных и 26 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 153 больных и 12 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 138 больных и 14 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 40 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 59 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 14 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 59 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 47 больных и 2 человека с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 14 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 23 больных и 6 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 20 больных и 2 человека с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 35 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 59 больных и 6 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 20 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 57 больных и 14 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 9 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 8 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 932,74 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 37,94% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2525,34 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 88,61 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,13% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +56,23% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 8 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 39,95%.