В Николаеве из-за короткого замыкания горел «КамАЗ»

В понедельник, 7 февраля, на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля «КамАЗ» 5511 на перекрестке улиц Академика Рыльского и Степной в Николаеве.

О этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра.

Предварительная причина возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС на месте работал 1 спецавтомобиль и 4 спасателя.

Напомним, как в Большой Коренихе из-за замыкания электросети горела кабина мусоровоза.