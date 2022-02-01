В Николаеве полицейские разыскивают 16-летнего парня, который не вернулся домой

Полицейские Николаева устанавливают местонахождение 16-летнего Владислава Лысенкова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Во вторник, 8 февраля, в Николаевское районное управление полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что вчера около 10 утра ушел из дома по улице Озерной ее 16-летний сын и по сей день не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые коротко стрижены.

Был одет в темно-синюю куртку с мехом, черные кроссовки.

Отметим, что недавно полиция уже разыскивала этого парня. Тогда, он 29 ноября 2021 года ушел из школы и не вернулся домой.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевское районное управление по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, тел. (0512) 53-13-31, 40-94-89, 102.