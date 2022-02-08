В Николаевской мэрии обсудили варварскую обрезку деревьев – введут временные правила, а потом проблемой займется КП «Парки»

Во вторник, 8 февраля, в Николаевской мэрии у заместителя городского головы Юрия Степанца прошло рабочее совещание с чиновниками и экоактивистами, которые пожаловались на варварскую обрезку деревьев в городе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам активистов, подрядчики нарушают нормы обрезки деревьев - проводят обрезку в минусовую температуру и обрезают здоровые деревья до степени прекращения роста и они погибают. Также экоактивисты недовольны тем, что обрезка не контролируется специалистами и подрядчики выполняют работу без соответствующих актов о проведенном обследовании зеленых насаждений, которые бы подтверждали необходимость обрезки или сноса.

Вице-мэр Юрий Степанец признал проблему и подтвердил, что от практики составления актов на обрезку деревьев отказались в пользу проведения инвентаризации, но к ней пока не приступили. Он отметил, что этим должна заниматься специальная организация, но так как на сегодняшний день идет изменение структуры мэрии, то объявить соответствующий тендер по заказу услуги нет возможности.

Чиновник добавил, что в скором времени всеми зелеными насаждениями будет заниматься КП «Николаевские парки», за которым исполнительный комитет 26 января закрепил все зеленые насаждения, поэтому работа в этом направлении должна улучшится. Также Юрий Степанец заявил, что в интересах власти - сохранять здоровые деревья и озеленять город, ведь Николаев - это степная зона.

Представители районных администраций отметили, что действующих договоров с подрядчиками нет, если по городу и осуществляется обрезка, то это остаточные работы по прошлым договорам, которые были продлены на 20%. Либо это аварийная обрезка деревьев. В частности, из-за изменения структуры мэрии у администраций на этот год не запланировано средств на проведение обрезки или удаления деревьев, потому что все функции передадут на КП «Николаевские парки».

Глава администрации Ингульского района Анна Ременникова отметила, что когда подрядчики выезжает по адресу для проведения обрезки, к ним обращаются представители ОСМД или жильцы домов и на свое усмотрение просят подрезать деревья.

— Это ненормально, что подрядчики идут на поводу у жителей, потому что кому-то нужно побольше обрезать, кому-то с этой стороны, кому-то вид загораживает. Из-за таких просьб не всегда обрезка осуществляется правильно. Мы не можем ездить и проверять каждое дерево. Поэтому мы оплачиваем акты выполненных работ. Если потом поступают жалобы экоинспекции, тогда мы отрабатываем эти моменты и взыскиваем нанесенный ущерб, - прокомментировала Реенникова.

Новый директор предприятия Дмитрий Чучмай отметил, что это позитивная практика, ведь «у всех зеленых насаждений будет один хозяин, что поможет избавиться от бардака». Сейчас предприятие готовится к объявлению тендера по обрезке и удалению деревьев.

— Я на должности директора пребывания уже две недели. За это время успел немного ознакомится с ситуацией на предприятии, понимаю проблематику. Сейчас много ответственных, кто является заказчиком обрезки деревьев - это и администрации районов, «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз» возле своих сетей, «Николаевэлектротранс» возле путей, ХУМС. Например, облэнерго не очень хорошо подрезало сосны в парке Лески и они начинают погибать. Мы проводим работу с заказчиками, чтобы выработать единую концепцию, чтобы без согласования с КП «Николаевские парки» никто не занимался обрезкой. Думаю, к весне мы это наладим. Потому что сохранять деревья необходимо, - заявил Дмитрий Чучмай.

По его словам, предприятие уже ищет профессионального дендролога, который бы контролировал качество выполняемых работ. В частности, в этом году предприятие собирается набрать в свой штат 250 сотрудников.

Представитель Николаевской экологической инспекции Павел Шевченко отметил, что к ним поступает множество жалоб относительно варварской обрезки деревьев, они выезжают на место, оценивают ущерб и просчитывают штрафы. Потом обращаются в правоохранительные органы и в суд для взыскания средств. Часто обрезка осуществляется неизвестными организациями, с которыми нет никаких договоров, поэтому их не всегда удается установить, чтобы взыскать нанесенный ущерб. Он также согласился, что нужно выработать единые правила и концепцию, по котором в дальнейшем будет проводится такая работа. В частности, экоактивисты заявили о необходимости разработать программу по озеленению города, где будут прописаны единые правила по обрезке деревьев.

Подводя итоги совещания, Юрий Степанец предложил экоактивистам на этой неделе собраться с представителями экологической инспекции, директором КП «Николаевские парки», главами администраций и представителями управления экологии, чтобы выработать временный порядок дальнейших действий.

Напомним, как в Николаеве обрезали тополя, которые намерены снести для строительства велодорожки.