В Германии завели дело на водителя Bugatti, разогнавшегося до 417 км/час на автобане

Прокуратура немецкого города Штендаль начала расследование потенциальной незаконной гонки, когда водитель разогнал свой автомобиль Bugatti Chiron до 417 км/ч.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание «The Local».

Богатый владелец спортивного автомобиля из Чехии публикует на YouTube видеоролики о гонках на Bugatti Chiron. Именно так он обратил внимание на инцидент.

«Благодарю Бога за безопасность и хорошие обстоятельства», - указал Радим Пассер в описании к видео на своем канале.

На видео поместили спидометр, показывающий скорость 417 км/ч на участке автомагистрали между Берлином и Магдебургом. В ответ на комментарии, в которых говорилось, что поездка безответственна и опасна, Пассер сказал, что у него была «хорошая видимость», и подчеркнул мощность торможения своего Bugatti. Дорожная полиция начала расследование после того, как о случившемся широко сообщили СМИ.

Напомним, ранее на Киевщине во время съемок фильма случайно разбили гоночный автомобиль Lamborghini.