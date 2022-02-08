Львовские патрульные спасли девочку из горящей квартиры

Во Львове патрульные Олег Квик и Назарий Принь вынесли из задымленной квартиры 4-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины.

Около 3 часов ночи полицейским поступило сообщение о пожаре на улице Драгана. Первыми на вызов прибыли патрульные. Из-за сильного задымления и паники хозяин квартиры не мог самостоятельно выйти из помещения. Инспектор Олег Квик стучал в дверь, чтобы житель квартиры мог сориентироваться на звук.

«Наконец-то мужчина смог найти выход. Он сильно кашлял от дыма и сообщил, что в квартире осталась дочь. Инспекторы, не теряя времени, забежали в квартиру, несмотря на густой дым. Полицейские обнаружили 4-летнюю девочку на кровати, она спала. Патрульный Квик быстро взял ее на руки, завернул в одеяло и вынес на свежий воздух. Инспектор успокоил ребенка и передал медикам. Девочку госпитализировали для тщательной проверки», - отмечено в сообщении.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Предварительная причина возгорания – удлинитель, лежавший на кресле.

Напомним, ранее николаевские спасатели вывели из горящего дома мужчину.