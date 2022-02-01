В Николаеве трамвай наехал на пешехода – мужчина получил травму ноги

фото: иллюстрация В Николаеве, во вторник, 8 февраля, трамвай наехал на пешехода.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Сообщается, что трамвай №1 двигался от 6-й Слободской по направлению к Садовой. Как утверждает водитель трамвая, он не заметил пешехода, который неожиданно появился на рельсах, и наехал на него. По словам очевидцев, пожилой мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, пенсионер получил травму ноги и был госпитализировал. На месте работают сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области.

Напомним, в Николаеве на улице Садовая во вторник утром, 1 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля.