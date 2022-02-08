В пригороде Николаева столкнулись ВАЗ и мопед, пострадал 16-летний подросток

Возле Николаева в селе Галициново 8 февраля столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и мопед Honda.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 17:50 на улице Мира, возле детского сада. В результате столкновения транспортных средств 16-летний мопедист получил травмы, его госпитализировали.

Полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, просят обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (093) 483 63 79 или 102.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина угодил под колеса Skoda.