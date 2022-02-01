СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 38 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:16 За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076), сообщили в Минздраве.

72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 385 человек; летальных исходов – 240; выздоровели – 17 063 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 380 047 человек; выздоровели – 3 713 348 человек; летальных исходов – 101887; проведено ПЦР-тестов – 18 758 148.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: