СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 38 тысяч новых случаев коронавируса

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09.02.2022 08:16

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:16 За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076), сообщили в Минздраве.

72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 385 человек; летальных исходов – 240; выздоровели – 17 063 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 380 047 человек; выздоровели – 3 713 348 человек; летальных исходов – 101887; проведено ПЦР-тестов – 18 758 148.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4380047

38257

101887

240

3713348

17063

564812

1483,0

м. Київ

390081

3684

8628

22

343418

1300

38035

1282,8

Вінницька

141100

1000

3402

1

115495

802

22203

1442,4

Волинська

119336

1120

2300

9

103992

452

13044

1266,2

Дніпропетровська

272239

2111

9234

19

238727

414

24278

767,3

Донецька

194331

1881

5388

8

168777

750

20166

1073,8

Житомирська

175202

1557

3412

8

144160

1077

27630

2295,5

Закарпатська

105392

978

2609

5

87829

442

14954

1193,7

Запорізька

197209

1431

5663

18

179122

115

12424

739,6

Івано-Франківська

173259

750

3343

11

137542

1371

32374

2371,1

Київська

209636

1314

4878

8

186986

560

17772

997,4

Кіровоградська

38785

344

1676

5

32414

94

4695

505,8

Луганська

70987

774

2307

7

59088

151

9592

1426,6

Львівська

284539

2161

6335

21

220530

1263

57674

2300,8

Миколаївська

130221

819

3428

3

115961

294

10832

970,9

Одеська

290098

3587

5780

3

234199

242

50119

2111,4

Полтавська

161771

1454

4018

8

142988

877

14765

1068,9

Рівненська

158909

2006

2440

9

134187

1709

22282

1935,4

Сумська

166654

1597

3067

15

136744

599

26843

2525,2

Тернопільська

137333

1011

2298

9

111378

708

23657

2283,8

Харківська

283517

2293

6675

14

242426

855

34416

1299,0

Херсонська

93183

1012

2800

8

77946

126

12437

1214,7

Хмельницька

183691

2093

3548

4

151809

1026

28334

2265,3

Черкаська

147183

1210

2830

9

131222

724

13131

1106,4

Чернівецька

142901

929

3197

11

118783

218

20921

2325,2

Чернігівська

112490

1141

2631

5

97625

894

12234

1240,5
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