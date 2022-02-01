СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 38 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:16 За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076), сообщили в Минздраве.
72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 385 человек; летальных исходов – 240; выздоровели – 17 063 человека.
За все время пандемии в Украине: заболело – 4 380 047 человек; выздоровели – 3 713 348 человек; летальных исходов – 101887; проведено ПЦР-тестов – 18 758 148.
С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4380047
|
38257
|
101887
|
240
|
3713348
|
17063
|
564812
|
1483,0
|
м. Київ
|
390081
|
3684
|
8628
|
22
|
343418
|
1300
|
38035
|
1282,8
|
Вінницька
|
141100
|
1000
|
3402
|
1
|
115495
|
802
|
22203
|
1442,4
|
Волинська
|
119336
|
1120
|
2300
|
9
|
103992
|
452
|
13044
|
1266,2
|
Дніпропетровська
|
272239
|
2111
|
9234
|
19
|
238727
|
414
|
24278
|
767,3
|
Донецька
|
194331
|
1881
|
5388
|
8
|
168777
|
750
|
20166
|
1073,8
|
Житомирська
|
175202
|
1557
|
3412
|
8
|
144160
|
1077
|
27630
|
2295,5
|
Закарпатська
|
105392
|
978
|
2609
|
5
|
87829
|
442
|
14954
|
1193,7
|
Запорізька
|
197209
|
1431
|
5663
|
18
|
179122
|
115
|
12424
|
739,6
|
Івано-Франківська
|
173259
|
750
|
3343
|
11
|
137542
|
1371
|
32374
|
2371,1
|
Київська
|
209636
|
1314
|
4878
|
8
|
186986
|
560
|
17772
|
997,4
|
Кіровоградська
|
38785
|
344
|
1676
|
5
|
32414
|
94
|
4695
|
505,8
|
Луганська
|
70987
|
774
|
2307
|
7
|
59088
|
151
|
9592
|
1426,6
|
Львівська
|
284539
|
2161
|
6335
|
21
|
220530
|
1263
|
57674
|
2300,8
|
Миколаївська
|
130221
|
819
|
3428
|
3
|
115961
|
294
|
10832
|
970,9
|
Одеська
|
290098
|
3587
|
5780
|
3
|
234199
|
242
|
50119
|
2111,4
|
Полтавська
|
161771
|
1454
|
4018
|
8
|
142988
|
877
|
14765
|
1068,9
|
Рівненська
|
158909
|
2006
|
2440
|
9
|
134187
|
1709
|
22282
|
1935,4
|
Сумська
|
166654
|
1597
|
3067
|
15
|
136744
|
599
|
26843
|
2525,2
|
Тернопільська
|
137333
|
1011
|
2298
|
9
|
111378
|
708
|
23657
|
2283,8
|
Харківська
|
283517
|
2293
|
6675
|
14
|
242426
|
855
|
34416
|
1299,0
|
Херсонська
|
93183
|
1012
|
2800
|
8
|
77946
|
126
|
12437
|
1214,7
|
Хмельницька
|
183691
|
2093
|
3548
|
4
|
151809
|
1026
|
28334
|
2265,3
|
Черкаська
|
147183
|
1210
|
2830
|
9
|
131222
|
724
|
13131
|
1106,4
|
Чернівецька
|
142901
|
929
|
3197
|
11
|
118783
|
218
|
20921
|
2325,2
|
Чернігівська
|
112490
|
1141
|
2631
|
5
|
97625
|
894
|
12234
|
1240,5