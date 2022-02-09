За сутки в Николаевской области выявили 819 новых случаев COVID-19

На 9 февраля в Николаевской области выявлено 819 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 9 февраля из всех 130 221 (+819) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 76 399 (+406); – Первомайск – 8 204 (+66); – Южноукраинск – 4 448 (+40); – Вознесенск – 2 901 (+5); – Очаков – 2 292 (+21); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 281 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3272 (+27) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 294, всего – 115 961.

Умерло от последствий COVID-19 – 3 428, за сутки – 3.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 9 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1 035 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 83 больных; - городская больница №3 Николаева – 104 больных и 45 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 130 больных и 12 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 142 больных и 4 человека с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 41 больной; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 60 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 16 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 63 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 49 больных и 1 человек с подозрением; - Баштанская многопрофильная больница – 14 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 28 больных и 6 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 21 больной и 4 человека с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 36 больных; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 67 больных и 10 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 17 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 56 больных и 15 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 9 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 9 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 967,24 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 38,93% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 2444,14 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 91,14 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 22,92% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +43,72% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 9 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 40,46%.