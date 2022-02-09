В парламенте Словакии облили водой флаг Украины

Во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии два депутата облили водой государственный флаг Украины.

Об этом сообщает Slovensko.

Накануне в парламенте Словакии произошел спор при обсуждении оборонного соглашения с США. Депутаты народной партии «Наша Словакия» (LSNS) Андрей Медвецкий и Петер Крупа встали со словацким флагом у трибуны спикера и заблокировали его.

На ситуацию отреагировали депутаты партии «Свобода и Словакия» (SaS). Яна Битто Цыганикова и Мирослав Жияк развернули перед трибуной флаг Украины.

В свою очередь Медвецкий взял бутылку с водой и облил сначала Жияка, а затем вылил воду на украинский флаг. После чего он пытался вырвать его из рук, однако не смог. В этот момент к трибуне подошли соратники LSNS – Марек Котлеба и Станислав Мизик, сорвавшие украинский флаг.

Посольство Украины в Словакии отреагировало на конфликт, и требует извинений от всех причастных к нему.

«Есть поддержка и в национальном совете Республики Словакия! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы и Андрея Медвецкого не может ее поколебать! Осуждаем и требуем прощения!», - сказано в сообщении.

В свою очередь, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение словацких депутатов в своем Facebook.

«Недельная истерия и запугивания народа относительно оборонного соглашения с США превратились в буйство оппозиции и экстремистов в парламенте. Отличить их сложно. Голова качается и символы нашего соседа, попавшего в трудную ситуацию, уже не являются неприкосновенными. Я сожалею и тем более стыжусь этого, потому что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Просим прощения по дипломатическим каналам», - написал он.

Напомним, что ранее в Житомирской области полиция завела дело из-за опубликованного в соцсети видео, на котором надругались над флагом Украины.