Один из российских спортсменов не прошел доппинг-тест, церемонию награждения отложили, – СМИ

Церемонию награждения призеров зимних Олимпийских игр по фигурному катанию задерживают в связи с допинг-тестом одного из российских спортсменов.

Об этом со ссылкой на издание Inside The Games передает Meduza.

Информация о том, кто именно сдал тест, повлекший за собой задержку церемонии, не разглашается.

В Международном союзе конькобежцев уточнили, что ситуация, которая требует консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК), возникла 8 февраля.

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что перенос связан со «срочной ситуацией», но отказался пока раскрывать подробности.

Сборная России заняла первое место в командном турнире. Вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы.

Как известно, история допинговых скандалов и разбирательств началась давно. На допинге попалась одна из самых знаменитый теннисисток современности россиянка Мария Шарапова. Кроме того, следы допинга, запрещенного препарата мальдоний (который употребляла Шарапова - ПН) нашли у игрока сборной РФ по волейболу Александра Маркина, пятикратного чемпиона мира конькобежца Павла Кулижникова и олимпийской чемпионки Сочи-2014 Екатерины Бобровой. Следы другого препарата – ипаморелина – обнаружили у российского чемпиона мира по тяжелой атлетике 2015 года Алексея Ловчева.

В 2016-м канадский профессор Ричард Макларен представил свой доклад, посвящённый коррупции в российском спорте, расследованию допинговых махинаций России на Олимпиаде в Сочи и поддержке допинга на государственном уровне с 2011 года.

На зимней олимпиаде 2018 года в корейском Пхёчхане сборная России выступала под нейтральным флагом из-за выявленных фактов массовых допинговых нарушений россиянами на Играх в Сочи 2014 года - также сборная РФ не смогла выйти под национальным флагом и на церемонию закрытия.

9 декабря 2019 года исполнительный комитет WADA на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде и чемпионатах мира. Из-за постоянных скандалов вокруг применения допинга российскими спортсменами им могут вообще запретить выступать на международных соревнованиях.

На Олимпийских играх-2020, которые из-за пандемии прошли в 2021 году, сборная РФ также выступала как команда Олимпийского комитета России. На экипировке российской команды была использована аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). При этом на Олимпиаде не было ни российского флага, ни российского гимна.