Полиция нашла 16-летнего николаевца, который ушел из дома почти на двое суток

В Николаеве ювенальные полицейские разыскали пропавшего 16-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 8 февраля в Николаевское районное управление полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что сутки назад ушел из дома ее 16-летний сын. Где он может находиться женщина не знала.

Поздно ночью несовершеннолетнего нашли ювенальные полицейские в микрорайоне Намыв.

По его словам, из дома он ушел из-за конфликта с родителями, и все время гулял по городу.

Подростка доставили в Николаевское районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Полицейские проводят с ним и его родителями превентивную работу.

Напомним, что недавно полиция уже разыскивала этого парня - 29 ноября 2021 года ушел из школы и не вернулся домой.