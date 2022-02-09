«Защита суверенитета – необходимость сильного государства»: Нардеп Копытин рассказал об итогах работы над законопроектами об обороне

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал подробнее о двух законопроектов, над которыми он работал совместно с членами Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Отметим, ранее Игорь Копытин у себя на странице в Facebook сообщил, что на заседании Комитета, которое прошло во вторник, 8 февраля, депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Среди них №4210 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию процедур оборонного планирования (повторное первое чтение)» и №6521 «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах национального сопротивления» о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий».

В комментарии «Преступности.НЕТ» Копытин рассказал подробнее об этих законопроектах. В частности, №4210 поможет усовершенствовать и конкретизировать сферы ответственности для Министерства обороны, Генерального штаба и Главнокомандующего. Ранее, в связи с размытым пониманием обязанностей этих ведомств часто случались конфликты.

— С тех пор, как наше государство решило двигаться к стандартам ЕС и НАТО, нам нужно было реформировать, в частности, и сферу обороны. Решение есть, но оно требует четкой детализации и планирования. Одним из тех направлений, которые нужно было усовершенствовать - это убрать достаточно размытое понимание распределения обязанностей и взаимодействия между Министерством обороны и Генеральным штабом. А что происходит, когда нет понимания? Происходят конфликты. Они, главным образом, происходили из-за отсутствия такого распределения между Министром обороны, начальником Генштаба, а уже и Главнокомандующим. Поэтому основная задача этого законопроекта – четко обозначить обязанности и сферы ответственности каждого из этих ведомств. Ответственность и дисциплина – важнейшие факторы в обороне, - сообщил Игорь Копытин.

Также он рассказал о нововведениях в сфере территориальной обороны благодаря законопроекту №6521. Этот документ расширяет возможности для членов территориальной обороны.

— Этот законопроект предполагает расширение возможностей для территориальной обороны. С этим могли возникнуть проблемы – например, члены терробороны могли выполнять задачи по обороне определенной местности исключительно до момента развертывания группировки войск на их территории. Также предыдущие законы не позволяли осуществлять силам территориальной обороны задачи в районах ведения военных действий. Это неправильно и не оставляет «места для маневров». Мы решили убрать эти ограничения, - отметил народный депутат.

В итоге, оба законопроекты вынесены на рассмотрение Верховной Рады с рекомендацией принять их в первом чтении.

— А мы продолжаем реформировать и укреплять нашу оборонную сферу, потому что защита суверенитета – ключевая необходимость каждого сильного государства! – добавил Игорь Копытин.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин прокомментировал итоги визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.