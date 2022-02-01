Припарковался: В Николаеве перевернутая на крышу легковушка застряла в заборе

В Ингульском районе Николаева в среду, 9 февраля, автомобиль Opel врезался в забор частного жилого дома.

Соответствующее фото опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Легковой автомобиль с днепровской регистрацией неизвестным образом врезался в забор возле дома по переулку Виноградному, оказавшись при этом застрявшим в ограждении.

«Запарковался» и ушёл. Может кто знает водителя? Его ищут !!!» - подписал фото автор.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, на момент, когда приехали патрульные, в автомобиле не было ни водителя, ни пассажиров. Также не было свидетелей, которые могли бы рассказать об обстоятельствах.

Сейчас полицейские принимают меры, чтобы установить личность водителя транспортного средства.

Как рассказали «Преступности.НЕТ» очевидец, авария произошла около 11:00. Судя по всему, водитель авто либо ехал на скорости и не смог въехать в поворот, либо не справился с управлением, из-за чего правой частью зацепился за бордюр, перевернулся, снес дерево и оказался в заборе.

После аварии водитель автомобиля вылез из салона и ушел в неизвестном направлении, видимых повреждений у него не было.