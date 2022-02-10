В Индонезии спасли крокодила, который пять лет плавал с шиной на шее

В Индонезии спасли дикого крокодила, который 5 лет назад попал в ловушку в шину, оказавшуюся у него на шее.

Об этом сообщает «Бабель».

Инцидент произошел в городе Палу на острове Сулавеси. Крокодил длиной свыше 5 метров застрял в шине от мотоцикла еще в 2016 году. С тех пор его пытались выманить из реки, но безрезультатно.

В итоге 7 февраля 2022 года местные жители решили использовать курицу (как приманку) и веревку, чтобы поймать крокодила. Первые две попытки спасти животное не удались, поскольку веревки не выдерживали его вес. Тогда люди использовали нейлоновые канаты для лодки – так удалось вытащить животное на берег и разрезать шину.

Сразу после этого крокодила выпустили в воду. Зоозащитники предполагают, что кто-то, возможно, намеренно набросил крокодилу на шею шину, чтобы попытаться поймать его. В 2020 году власти провинции Сулавеси даже обещали награду тому, кто сможет снять с него шину.

Напомним, ранее в США щенка, которого спасли из пасти крокодила, назначили «псом-помощником шерифа».